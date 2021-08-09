143 случая заражения коронавирусом выявили в Амурской области

За сутки на коронавирус обследовано больше двух тысяч человек Фото: Роспотребнадзор по Амурской области

Сегодня, 9 августа, в Приамурье выявили 143 новых случая COVID-2019.

По данным Управления Роспотребнадзора, у 103 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 38 – в виде пневмонии (27%), у 2 в бессимптомной форме (1%).

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 996 случаев, показатель заболеваемости составляет 3701,82 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 137 994 человек, в том числе за последние сутки – 2 113.