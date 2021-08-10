Пьяный мужчина проник в чужой автомобиль и уснул в нем

Мужчину нашли по оставленным в машине уликам Фото: Иван МАКЕЕВ

В Белогорске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба».

По версии дознания, в июне текущего года в течение дня обвиняемый выпивал алкоголь со своими знакомыми.

Ближе к вечеру мужчина решил отправиться домой, но по пути уснул на лавочке. Проснувшись ночью от холода, он решил не идти домой, а найти себе место ночлега. Амурчанин огляделся по сторонам и приметил автомобиль, припаркованный в районе гаражного массива. Мужчина подошел к нему, поднял с земли камень, и, разбив стекло багажника, проник в автомобиль и проспал в нем до утра.

Утром обвиняемый покинул автомобиль, оставив в нем кепку и тетрадный лист со своими записями, благодаря которым следователи установили его личность.

Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему значительный материальный ущерб, который в ходе дознания возместил в полном объеме.