С начала года «земельные сертификаты» получили 43 благовещенские семьи

Впервые такая мера поддержки, как «земельные сертификаты», заработала в Благовещенске в августе прошлого года. Всего в 2020 году их обладателями стали 26 благовещенских семей.

- В прошлом году из регионального и местного бюджетов на реализацию дополнительной меры поддержки было выделено 10,4 миллионов рублей. В этом году на эти цели потратят 20,8 миллионов рублей. Выделенных средств хватит на то, чтобы обеспечить «земельными сертификатами» 52 благовещенских семьи. С начала года «земельные сертификаты» получили 43 семьи. Ещё девять многодетных получат их до конца года, - отметил глава области Василий Орлов.

Сейчас в областном центре на учете по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков состоит 708 семей.

«Земельный сертификат» даёт получателям право в течение трёх месяцев обратиться в Благовещенский городской архивный и жилищный центр за оплатой. Сумма сертификата - 400 тысяч рублей. Она установлена исходя из средней рыночной стоимости земельного участка в Благовещенске, предназначенного для индивидуального жилищного строительства площадью 800 квадратных метров.

Средства «земельного сертификата» – целевые. Их можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 квадратных метров.

Чтобы получить «земельный сертификат», обращаться благовещенцам никуда не нужно. Специалисты земельного управления администрации города Благовещенска самостоятельно приглашают горожан для получения документов.