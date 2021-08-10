До конца этого года в частных детских садах Приамурья будет создано 65 новых мест

Министерством образования и науки Амурской области проведен конкурсный отбор частных детских садов, которые получат субсидии Министерства просвещения РФ на создание дополнительных мест. Средства на общую сумму в восемь миллионов рублей получат ИП Красавцева А.А., ИП Коробко С.А., ООО «Сакура Плюс», ЧУ ДОО «Чудо дети».

На финансирование федерального министерства могли рассчитывать организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе адаптированным), а также реализующие присмотр и уход за детьми.

- Благодаря поддержке, оказанной региону в рамках национального проекта «Демография», в частных детских садах Приамурья до конца этого года для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет появится 65 дополнительных мест, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Претендовать на новые места в частных детских садах смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость услуг будет максимально приближена к муниципальной.

В региональном Минобрнауки прокомментировали, что проблема нехватки мест в детских садах в Амурской области решается и за счет активного строительства дошкольных образовательных организаций. Так, в 2019 году возведено четыре детских сада. В прошлом году в рамках национального проекта «Демография» начаты работы по строительству двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в пгт Магдагачи на 50 мест. Кроме того, по федеральной программе Минстроя России «Стимул» в селе Чигири Благовещенского района с 2019 года возводится сад на 120 мест.

Напомним, в 2020 году по национальному проекту «Демография» субсидии на создание 30 дополнительных мест получили три частных детских сада Благовещенска. В 2022 году благодаря федеральному финансированию в частных организациях дошкольного образования появятся еще порядка 80 мест.