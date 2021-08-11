В ближайшие дни в Архаринском районе ждут гребень паводка

Для обеспечения транспортного сообщения организованы лодочные переправы Фото: Правительство Амурской области

В Архаринском районе, где в ближайшие дни ожидается прохождение гребня паводка, сохраняется сложная обстановка. В селах Касаткино, Новопокровка, Северное и Иннокентьевка подтоплено 14 жилых домов, 45 приусадебных участков, подтоплено пять участков дорожного полотна, а на 10 км автомобильной дороги сообщением с. Новоспасск – с. Казановка подтоплен автомобильный мост через реку Улетуй. Проезд здесь не возможен, имеется объездная дорога.

В проведении аварийно-спасательных работ в Архаринском районе задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России, специалисты различных предприятий района. Общая группировка составляет 86 человек, 34 единицы техники, в том числе 3 плавательных средства.

Спасатели проводят берегоукрепительные мероприятия, доставляют продукты и бутилированную воду в отрезанные водой населенные пункты, оказывают адресную помощь жителям. Для обеспечения транспортного сообщения с селами Иннокентьевка и Северное спасатели организовали лодочные переправы.

Согласно информации Амурского ЦГМС, гребень паводка смещается в сторону Архаринского района. Уровень опасного гидрологического явления (ОГЯ=930 см) на Амуре в районе села Иннокентьевка был достигнут еще 5 августа. На утро 10 августа, уровень Амура составлял 1003 см, что выше ОГЯ на 73 см. Подъем воды продолжается. 11-12 августа ожидаемый уровень по Амуру - 1010 см (ОЯ=930).