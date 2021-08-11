Проект амурчанина получил поддержку на федеральном конкурсе молодежи

Представитель амурской молодежи выиграл грант на федеральном конкурсе, проведенном в рамках форума «Территория Смыслов» во Владимирской области. В конце июля - начале августе там проходила смена «Политика: новые вызовы». Участником от Приамурья стал руководитель АРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Максим Иванов.

На грантовом конкурсе представлено 59 проектов, треть из которых получила финансовую поддержку на общую сумму в девять миллионов рублей.

- Амурчанин презентовал идею проведения областного турнира по командной интеллектуальной игре «Парламентские дебаты», где лучшие участники каждого муниципального образования вступят в дискуссию на значимые для региона и страны темы, - прокомментировали в отделе молодежной политики регионального Минобрнауки.

Реализация проекта запланирована на декабрь 2021 года - март 2022-го.

- Россия - страна возможностей. У современной молодежи в разных направлениях открыты все дороги, - поделился мнением Максим Иванов. - Наша страна дает возможность проявить себя каждому, в независимости от социального статуса и материального благополучия. Конкурсы грантов здесь не исключение. Если гореть идеей, то получить деньги и реализовать ее не составит труда. Россия любит молодых и активных. И я уверен, что каждый из нас может быть в их числе.