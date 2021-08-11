Участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала года стали пять врачей и один фельдшер

Пятеро врачей и один фельдшер в 2021 году уже стали участниками программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Амурской области. Медработники трудоустроены в больницы и оказывают медицинскую помощь населению.

Так, в Архаринскую больницу по программе приехали врач терапевт участковый и врач клинико-лабораторной диагностики, причем врач КЛД прибыла в Архару из Иркутска.

Коллективы больниц Тамбовского района и пгт Прогресс пополнились участковыми терапевтами, а на работу в больницу Константиновского района трудоустроен хирург.

В ФАПе поселка Пригородное Белогорского района в этом году к работе приступила фельдшер.

Со всеми медработниками уже заключены трудовые договоры в соответствии с федеральной программой «Земский доктор/фельдшер», по условиям которой им предоставляется единовременная выплата в размере 2 млн. рублей для врача и 1 млн. рублей для фельдшера при условии, что специалист отработает в учреждении пять лет.

Реализация программы продолжается. В 2021 году выделены средства федерального и областного бюджетов в размере 66 млн. рублей на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках реализации проекта «Земский доктор/фельдшер». Выплату получат 28 врачей и 10 фельдшеров (акушерок, медицинских сестер).

- Важнейшая задача на сегодняшний день – сделать медицинскую помощь доступной для каждого жителя Приамурья, независимо от того, в каком районе и населенном пункте он живет. Именно для этого в регионе строятся ФАПы, приобретаются мобильные медицинские комплексы, проводятся ремонты поликлиник и больниц, уделяется большое внимание переоснащению медорганизаций. Однако без квалифицированных кадров все эти мероприятия будут бесполезны. Сегодня в Приамурье действует целый комплекс мер, направленных на поддержку медиков и решение проблемы дефицита кадров в сфере здравоохранения. За время работы программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нам удалось трудоустроить 424 медицинских специалистов, с начала текущего года участниками программы стали пять врачей и один фельдшер, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Всего с 2012 по 2020 годы в Амурской области было заключено 424 договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, благодаря чему удалось снизить дефицит врачебных кадров в 19 муниципальных образованиях области. При этом размер выплат с 2018 года для Дальневосточного Федерального округа увеличен до 2 млн. рублей на одного врача и до 1 млн. рублей на фельдшера.