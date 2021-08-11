В Благовещенске на автобусных остановках установили «умные» информационные табло

Табло изготовлены на заводе в Ярославле Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске на автобусных остановках, которые установили на отремонтированных улицах, появились «умные» табло. На них будет показано время ожидания автобуса, время и температура воздуха.

В администрации города рассказали, что с 1 августа новыми электронными табло оснастили 24 павильона на улицах Ленина, Калинина и Воронкова. Еще шесть таких панелей появятся на улице Горького после окончания ремонта.

Теперь табло отображает актуальную информацию о движении автобусов – номера маршрута и время прибытия. Кроме этого, горожане на остановках смогут узнать текущую дату, время, температуру воздуха. А бегущей строкой будет показываться важная информация – о поведении в условиях коронавируса и актуальная информация о режиме ЧС.

Информационно-техническую поддержку табло осуществляет Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области (РНИЦ).

Как рассказал директор РНИЦ Егор Мельников, табло изготовлены на заводе в Ярославле. Электронные экраны не боятся низких температур. Точно такие же табло эффективно работают в Сургуте, поэтому амурские морозы им не страшны. Каждое табло оснащено прочным защитным стеклом и помещается в специальный короб, предусмотренный конструкцией остановочного павильона.

- Всё же хотелось бы надеяться, что наши граждане не будут проверять защиту на прочность, не станут рисовать на табло, пачкать их, тогда они прослужат долго и будут выполнять свою основную функцию – помогать людям, – уточнил директор центра.

Начальник транспортного отдела администрации города Благовещенска Юрий Грязнов пояснил, что сведения на табло поступают через систему спутникового контроля ГЛОНАСС, датчики которой установлены на всех автобусах. Данные обновляются каждые 30 секунд. Благодаря этому прогнозное время прибытия автобуса максимально приближено к реальному времени.

Дополнит электронные табло специальная кнопка для слабовидящих граждан. После нажатия кнопки голосовой помощник вслух прочтёт информацию о времени прибытия автобуса и другие сведения. Пока такой кнопкой будет оборудована только одна остановка, какая – определят в ближайшее время. В перспективе такие кнопки могут появиться во всех павильонах.