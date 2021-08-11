139 амурчан заболели коронавирусом за сутки

Больше 100 человек болеют в форме ОРВИ Фото: Правительство Амурской области

За минувшие сутки 11 августа в Амурской области зарегистрировано 139 случаев новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 108 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 31 – в виде пневмонии (22%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 29 246 случаев, показатель заболеваемости составляет 3740,63 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 143 119 человек, в том числе за последние сутки – 2 454.