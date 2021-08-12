В Белогорске после паводка «потрескался» детский сад

Дети переведены в другие учреждения Фото: Прокуратура Амурской области

В Белогорске прокуратура проводит проверку по факту затопления детского сада во время паводка.

Установлено, что в результате чрезвычайной ситуации оказалась подтопленной территория МАДОУ «Детский сад № 6 города Белогорск».

Для проверки, выяснения обстоятельств и оценки состояния дошкольного учреждения в детский сад выехали работники прокуратуры Белогорска совместно со специалистами администрации города.

- На момент проверки в пищеблоке учреждения от поднявшихся грунтовых вод повело фундамент, и образовались внушительные трещины не в несущих стенах, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних дети переведены в учреждения №№1 и 3 Белогорска.

Прокуратура дает оценку исполнению законодательства об образовании, о несовершеннолетних, выясняет причины образовавшихся деформаций и сведения о проводимых в учреждении ремонтах.