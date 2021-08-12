Амурская область и Республика Беларусь подписали комплексный план мероприятий по сотрудничеству до 2023 года

Активизацию сотрудничества Амурской области и Республики Беларусь обсудили на заседании рабочей группы в режиме видеосвязи.

Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Главным итогом встречи стало подписание комплексного Плана мероприятий по двухстороннему сотрудничеству до 2023 года.

Делегацию с белорусской стороны возглавил Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко.

- Сотрудничество Амурской области и Республики Беларусь имеет многолетнюю историю, а его стержнем, очевидно, являются экономические контакты. Считаем, что у нас еще есть большой резервный потенциал к взаимодействию и подготовленный План мероприятий позволит открыть новую страницу в развитии двухсторонних отношений, - отметил Иван Крупко.

Руководителем рабочей группы от Амурской области выступил заместитель председателя Правительства региона Александр Нестеренко. Он поблагодарил белорусских коллег за активную поддержку сотрудничества в рамках подписанного в 2002 году двухстороннего Соглашения, а также подтвердил готовность к поиску новых путей развития межрегиональных отношений.

- Несмотря на значительное расстояние между нашими территориями, в сотрудничестве Амурской области и Республики Беларусь имеется большой потенциал не только в традиционном секторе – сельском хозяйстве, но и в научно-технической, гуманитарной и других сферах. Наша главная задача сейчас – его эффективно реализовать. Для этого мы существенно обновили состав российской части рабочей группы и провели большую работу по формированию новых предложений для наполнения нового Плана взаимодействия на ближайшие три года, - рассказал Александр Нестеренко.

Подписанный план состоит из 14 пунктов.

В частности, с их помощью предполагается увеличить взаимную торговлю сельхозпродукцией и продовольственными товарами, а также нарастить объемы поставок белорусской продукции машиностроения в Амурскую область. Перспективную потребность в ней Амурская область подготовит к середине следующего месяца. Стороны договорились оказывать необходимое содействие заинтересованным предприятиям и организациям Амурской области и Республики Беларусь в установлении прямых контактов по данному вопросу.

Кроме этого, План подразумевает активизацию двухсторонних контактов и проведение встреч профильных ведомств и организаций для презентации культурного, спортивного и туристического потенциала.

В завершение встречи, белорусская сторона пригласила представителей Правительства Амурской области и компании региона поучаствовать в двух крупнейших выставках «ProdExpo» и «Беларусь-Молочная», которые состоятся в Белоруссии осенью текущего года.