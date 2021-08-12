Жительница Райчихинска отправится в колонию на 14, 5 лет за убийство подруги

Потерпевшая скончалась на месте преступления Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Приговором Райчихинского городского суда осуждена 46-летняя жительница Райчихинска. Она признана виновной в убийстве.

Судом установлено, что осужденная, потерпевшая вместе со знакомыми употребляли алкоголь. В ходе застолья между женщинами произошла ссора. Осужденная толкнула подругу, отчего последняя упала на пол. Затем женщина схватила нож и несколько раз ударила им лежащую на полу потерпевшую в шею. Женщина умерла на месте преступления.

После этого осужденная предложила своему сожителю и знакомому спрятать тело убитой в сарае.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе рецидив преступления, и назначил виновной 14,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год с возложением соответствующих ограничений.