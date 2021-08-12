Амурская область готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

Приамурье представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Регион возведет трехэтажный павильон под названием «Амурская область – экономика устойчивого развития», где представит свой потенциал. Внешний вид объекта будет символизировать нестандартный подход к решению задач, свойственных области, а также использование передовых технологий и практик. Необычный фасад павильона – это метафора многосоставности: сельское хозяйство, газохимическая отрасль, канатная дорога и другое.

- Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. Здесь реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них – строительство Амурского ГПЗ и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может стать в будущем одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов стало строительство космодрома Восточный. Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов. Наша задача – и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На первом этаже будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. На стендах продемонстрируют показатели их развития. Фокус будет сделан на сельское хозяйство – регион раскроет базовые показатели, перспективы развития, инвестиционные проекты, меры поддержки и специальные программы для инвесторов.

Также здесь разместят арт-объект «Истории успехов местных производителей». Цепочка из декоративных колб покажет путь от исходного сырья до конечного продукта потребления.

Кроме того, в павильоне можно будет пройти VR-экскурсию по местам туристического притяжения Амурской области, в частности насладиться красотами региональной природы с высоты птичьего полета.

Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию «Развитие газохимического кластера в Амурской области», на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. Посетители смогут подробно узнать весь путь газа: от места добычи до ключевых заводов кластера.

Также центр продемонстрирует проекты по направлениям: добыча полезных ископаемых, туристско-рекреационные, энергетические, космические, строительные. Кроме того, будет презентован план развития города Свободный.

На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

- У нас яркий павильон. Мы построили его в 2019 году, сохранили конструктив и сейчас готовим реновацию, обновляем наполнение, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – С помощью интерактивных инсталляций мы рассчитываем выигрышно представить достижения и потенциал нашего региона, провести переговоры, которые затем будут продолжены в соглашениях и проектах. В2019 году именно на ВЭФ мы впервые представили проект строительства международного терминала в аэропорту Благовещенска, привлекли внимание крупнейших операторов данной сферы.

В рамках экспозиции будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут свои истории, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки.