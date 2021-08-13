За убийство амурчанин отправится в колонию на 10 лет

Обвиняемый пытался инсценировать попытку защиты Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Приговором Райчихинского городского суда осужден 33-летний мужчина. Он признан виновным в убийстве.

Судом установлено, что в декабре прошлого года осужденный и потерпевший в ходе употребления алкоголя начали высказывать друг другу претензии по поводу произошедшей между ними несколькими днями ранее ссоры.

Между мужчинами завязалась драка. Осужденный, воспользовавшись тем, что потерпевший находился к нему спиной, ударил его ножом в шею.

С целью избежать наказания, обвиняемый вложил в руки погибшего топор, пытаясь создать ситуацию, при которой он бы защищался от попытки потерпевшего ударить его топором, и с целью защиты сам ударил его ножом.

Суд назначил виновному 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.