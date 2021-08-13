Новый учебный год в Приамурье начнется в штатном режиме

Новый учебный год в амурских образовательных организациях запланирован в очном формате. В школах за парты сядут более 100 тысяч учеников, колледжи и вузы примут около 40 тысяч студентов, столько же детей пойдут в детские сады и группы дошкольного образования.

День знаний образовательные организации отметят проведением торжественных линеек и классных часов.

- В половине школ Приамурья (в 139 муниципальных и 8 государственных учреждениях) линейки состоятся для всех классов. Мероприятия пройдут на территории школьных дворов или стадионов с соблюдениями всех санитарных требований, – прокомментировали в отделе общего образования регионального Минобрнауки.

В 86 школах линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов. Для остальных учеников запланированы классные часы. В 56 муниципальных общеобразовательных организациях составлено каскадное расписание проведения торжественных мероприятий.

На территориях трех школ – в селах Великокнязевка, Светиловка и Экимчан – проводятся ремонтные работы, в связи с этим линейки для обучающихся будут проведены за территориями учебных заведений.

- Решение о формате проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года, принимается руководством образовательных организаций, – подчеркнули в региональном министерстве образования и науки области.