137 человек заболели коронавирусом за сутки

Только один человек переносит заболевание в форме ОРВИ Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За сутки 13 августа коронавирус подтвердился у 137 амурчан. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 102 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 34 – в виде пневмонии (25%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 29 525 случаев, показатель заболеваемости составляет 3776,32 на 100 тысяч населения.

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 148 865 человек, в том числе за последние сутки – 2 838.

Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.