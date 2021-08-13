В Константиновке открыли площадку ГТО

В преддверии Дня физкультурника в Константиновке официально открыли малую спортивную площадку ГТО. Она была создана в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и обошлась свыше 3 миллионов рублей.

Новый спортивный объект открыли на территории хорошо знакомого местным спортсменам стадиона «Амур». На площадке установили многофункциональные уличные тренажеры, брусья, турники и рукоходы, а также оборудование для подготовки и выполнения испытаний ГТО.

- Заниматься на площадке смогут все желающие. Но, мне кажется, что особо полезной она станет для ребят из местной спортивной школы. Она располагается неподалеку. Новое и современное оборудование позволит им разнообразить свои занятия, - отметил замминистра по физической культуре и спорту Евгений Лобанов.

Отметим, это уже 13-я малая спортивная площадка ГТО, оборудованная в Приамурье. К слову, этот год в России признан «Годом ГТО»: с момента внедрения комплекса прошло 90 лет. С момента возрождения комплекса в современной России только в Амурской области к нему присоединились свыше 87,5 тысяч человек. В регионе работает 30 муниципальных и один областной центр тестирования. В прошлом году на знаки отличия испытания прошли больше 3 тысяч человек.