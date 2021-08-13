Для амурских школьников с особой диетой разрабатывают отдельное меню

Только 8% школ готовы обеспечить питание для ребят с заболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для амурских школьников, которым по медицинским показаниям необходима особая диета, разработают отдельное меню. С 1 сентября для всех школ региона внедряется единый стандарт организации питания, в котором будут учтены и особые потребности детей.

Минпросвещение РФ поддержало идею детского омбудсмена Анны Кузнецовой о введении единой системы учета ребят, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании. К ним относятся дети с пищевой аллергией или сахарным диабетом. Бесплатное горячее питание для начальных классов во всех школах России введено Указом Президента с 2020 года. Но, как отметила омбудсмен, почти нигде не учитываются потребности детей, нуждающихся в особой диете. Уполномоченный по правам ребенка предложила вести учет таких ребят на федеральном уровне.

- Учет детей необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом. Только 8% школ готовы обеспечить питание для таких ребят, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи, – рассказала Анна Кузнецова.

Амурская область стала одним из первых регионов в стране, где ввели бесплатное горячее питание в начальной школе. Программа работает и с 2019 года. Она охватывает почти 41 тысячу учеников с 1 по 4 классы. Стоимость одного бесплатного завтрака составляет 63 рубля в южных территориях области и 73 рубля – в северных. В 2021 году на эти цели выделено около 510 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

Для качественной организации горячего питания в школах Приамурья развивается материально-техническая база. В 2020 году на модернизацию пищеблоков из областного бюджета выделили 120 миллионов рублей.

По информации амурского Минобрнауки, с 1 сентября этого года для всех школ Приамурья внедряется единый стандарт организации питания. Он вводит ряд требований к питанию школьников, в том числе прописаны нормы для тех ребят, которым необходимо соблюдать особую диету. Для них будет разработано отдельное меню при условии заблаговременного предоставления в образовательную организацию соответствующей медицинской справки в отношении конкретного ребенка.

Кстати, школьные обеды в Приамурье считаются одними из самых лучших в стране. Область второй год подряд входит в ТОП-10 регионов с самой вкусной едой в школьных столовых. Мониторинг проводят активисты Российского движения школьников со всей страны.