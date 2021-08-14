За последние сутки в Приамурье зафиксировано 135 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Амурской области сегодня, 14 августа, выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки составил 0,5%.

У 102 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75%), у 32 – в виде пневмонии (24%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

Всего обследовано на COVID 1 151 592 человек, в том числе за последние сутки – 2 727

С нарастающим итогом зарегистрировано 29 660 случаев, показатель заболеваемости составляет 3793,59 на 100 тысяч населения.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.