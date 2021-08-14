В Белогорском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство 9-месячного ребёнка

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В Белогорском районе, правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство 9-месячного мальчика. На амурчанина завели уголовное дело.

Следственный отдел по городу Белогорск следственного управления СК РФ по Амурской области сообщает, что полиция задержала в 35-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство ребёнка.

По версии следствия, 12 августа 2021 года, амурчанин в квартире дома по улице Рабочая села Лохвицы Белогорского района, где он проживал с женой и пятью малолетними детьми, нанёс 9-месячному ребёнку телесные повреждения, причинив травму головы. Мать ребенка в это время находилась в гостях у своей матери. Вернувшись домой, увидев телесные повреждения у мальчика, женщина вызвала фельдшера. Ребенок госпитализирован в Амурскую областную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ покушение на убийство малолетнего, - сообщается в Следственном комитете.

Кроме того, установлено, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие умышленные преступления.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо этого, следователем направлена информация о произошедшем в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних для проверки семьи пострадавшего ребёнка.