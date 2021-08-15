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Здоровье15 августа 2021 12:09

В Амурской области за последние сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом

Известно и о трёх новых летальных случаях
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Среди регионов по числу заражённых лидируют Москва и Санкт-Петербург. Автор - Юлия Янушевская

Среди регионов по числу заражённых лидируют Москва и Санкт-Петербург. Автор - Юлия Янушевская

В Амурской области 15 августа специалисты выявили 138 новых случаев заражения COVID-18. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф.

Также 41 человек выздоровел. К сожалению, растёт и количество летальных случаев – за последние сутки умерли три ковидных пациента.

По всей России за 15 августа выявлено 21 624 новых случая заболевания коронавирусом. 16 426 человек выздоровели, 816 умерли.

С начала пандемии в стране 6 600 836 человек заразились коронавирусом. Среди них 5 884 316 выздоровели, 170 499 умерли.