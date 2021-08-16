16 молодых амурских семей воспользовались свидетельством на получение субсидии для приобретения жилья

В рамках мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» областное Правительство в 2021 году осуществляет государственную поддержку молодых семей, пожелавших улучшить свои жилищные условия.

- В этом году в области выдано 33 свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 16 молодых семей уже воспользовались свидетельством на получение субсидии. Всего на данные цели Правительством выделено порядка 35 миллионов рублей, - сказал Василий Орлов.

На реализацию программы в текущем году Правительством региона запланированы средства в сумме 34,99 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 23,96 млн. рублей, областной бюджет – 5,27 млн. рублей, местный бюджет – 5,76 млн. рублей.

На сегодняшний день в рамках программы 16 молодых семей из города Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска, Тынды, Шимановска, поселка городского типа Прогресс, Архаринского, Завитинского, Зейского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского и Селемджинского районов уже реализовали свидетельства.

В 2020 году в Амурской области реализовали своё право на получение субсидии на приобретение жилья 99 молодых семей.

Напоминаем, в Амурской области по состоянию на 1 января 2021 год числится 2706 молодых семей в возрасте до 36 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из которых 425 семей изъявили желание принять участие в мероприятии в 2022 году.