В сентябре в школах Амурской области появится 29 «Точек роста»

В амурских школах готовятся к открытию новые центры «Точка роста». Начать работу с детьми они будут готовы уже 1 сентября.

- На сегодня в школах области работают 68 «Точек роста», в сентябре их станет на 29 больше. Цель создания таких центров – дать возможность детям из сельских школ научиться работать с современными технологиями и минимизировать разрыв качества образования между сельскими и городскими школами. К 2024 году в «Точки роста» зайдут 220 амурских школ, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

С этого года площадки «Точка роста» заработают в новом формате. Если ранее они назывались центрами цифрового и гуманитарного профиля, то теперь это центры естественнонаучной и технологической направленностей. В новых «Точках роста» откроются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии. Их оснастят ноутбуками, принтерами, цифровыми микроскопами, конструктором для практики блочного программирования с комплектом датчиков, набором ОГЭ по химии и прочим необходимым инвентарем.

Открытие центров стало возможным благодаря модернизации образовательных организаций по национальному проекту «Образование» (федеральный проект «Современная школа»), который на территории Приамурья активно поддерживает региональное Правительство.

«Современная школа» – один из ведущих проектов, именно он является главным двигателем в решении задачи по вхождению России в десятку лучших стран мира по качеству образования, которую поставил Президент РФ Владимир Путин, – отметила зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – С этого года проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего» интегрированы в программу «Современная школа». Это говорит о том, что все: и обновление материально-технической базы в школах, и повышение квалификации учителей, и повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания – все это взаимосвязано и нацелено на улучшение качества образования».

Национальный проект «Образование» утвержден Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.