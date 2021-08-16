136 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Больше ста человек переносит заболевание в форме ОРВИ Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

За сутки 16 августа в Амурской области зарегистрировано 136 новых случаев коронавируса. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 102 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75%), у 32 – в виде пневмонии (24%), у 2 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 29 934 случаев, показатель заболеваемости составляет 3828,63 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 156 804 человек, в том числе за последние сутки – 2 663.