В селе Благовещенского района прорвало дамбу

На утро 16 августа в Усть-Ивановке подтоплено восемь жилых домов Фото: Правительство Амурской области

Поздним вечером 15 августа в селе Усть-Ивановка Благовещенского района прорвало дамбу. Вода зашла на участки и в жилые дома.

В пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и безопасности рассказали, что прорыв произошёл около 22.00 часов. Пожарные оповещали население и предупреждали о необходимости эвакуации.

На утро 16 августа в Усть-Ивановке подтоплено восемь жилых домов и 190 приусадебных участков. Частично подтоплены улицы Ленина, Садовая, Связистов, Спортивная и Военная.

Местные жители спасают животных, забирают вещи и по возможности поднимают мебель на возвышенности.

По данным пресс-службы правительства, в Приамурье на территории 36 населённых пунктов подтоплены 167 жилых домов и 1368 приусадебных участков. Частично подтоплены 32 участка дорог. Без автомобильного сообщения остаётся 15 населённых пунктов.