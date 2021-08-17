Фиктивные данные о вакцинации вносили в медцентре в Амурской области

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Сотрудница районного медучреждения в Приамурье внесла в единый федеральный регистр вакцинированных четырёх амурчан, которые не сделали прививки. Это обнаружили полицейские.

- Предварительно установлено, что сотрудник медицинского учреждения одного из районных центров Амурской области передала список для внесения в единый федеральный регистр вакцинированных граждан, в котором значились фамилии четверых амурчан, фактически не прошедших вакцинацию, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД РФ по Амурской области.

Там же отметили, что своими действиями медицинский работник предоставила им право на получение электронного сертификата, благодаря которому они смогли бы продолжить работу без перехода на удалёнку.

Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Все причастные установлены, в ходе расследования и оперативно-разыскных мероприятий будет дана правовая оценка их действиям.