Амурская область подпишет соглашение о строительстве молочной мегафермы во время ВЭФ

Ферма будет рассчитана на 600 голов скота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое предприятие по производству молока появится в селе Косицыно Тамбовского района. Объём инвестиций в него составит 1,165 млрд рублей. Соответствующее соглашение делегация от Амурской области подпишет во время Восточного экономического форума.

- Реализация инвестпроектов по строительству животноводческих комплексов при поддержке правительства Амурской области позволит не только увеличить производство продукции животноводства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру поселений. Когда строятся новые предприятия, увеличиваются отчисления в бюджет. А значит, будут построены дороги, медучреждения, детские сады, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Новая молочная мегаферма позволит вдвое увеличить производство молока, а именно – на 4,2 тысячи тонн в год. Благодаря проекту также будут созданы 12 новых рабочих мест.

- Молочное скотоводство - одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Амурской области. Строительство таких ферм обеспечивает перспективу устойчивого повышения экономической эффективности отрасли, - отметил министр сельского хозяйства Олег Турков.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района Амурской области» рассчитана на 2021-2023 годы.