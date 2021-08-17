Двое студентов из Амурской области примут участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

Амурские студенты выступают на чемпионате с 2016 года. Фото: amurobl.ru

Двое студентов из Приамурья представят регион в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2021). Он состоится уже скоро – с 25 по 29 августа в городе Уфа. Соперниками амурчан станут десятки молодых профессионалов со всей страны. Успехов в испытаниях студентам пожелал губернатор области Василий Орлов.

- Профессиональный уровень студентов Амурской области растет из года в год, а движение «Молодые профессионалы» становится все более популярным, – сказал глава региона. – Участниками чемпионата всероссийского масштаба амурчане становятся с 2016 года. За это время лучший результат показал студент-каменщик, который занял четвертое место. Также ребята из Приамурья не единожды входили в ТОП-10 лучших конкурсантов.

В этот раз свое профессиональное мастерство в финальных испытаниях продемонстрируют каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавелин и студент-маляр из Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Анастасия Радько.

- Желаю ребятам меньше волноваться, в нужный момент сконцентрироваться, показать все, на что способны, и получить максимум положительных эмоций. Это для вас большой опыт, который пригодится в будущем. Мы вами гордимся, - подытожил Василий Орлов.

Анастасия Радько посвятила подготовке к соревнованиям все лето. Третьекурсница признается, что впервые участвует в соревнованиях такого масштаба и поэтому очень волнуется.

- Готовлюсь к чемпионату каждую неделю практически с утра до вечера. Вместе со мной работает наставник – мастер производственного обучения Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Татьяна Адоевцева, которая в этом году стала победительницей первого регионального конкурса «Мастер года». Она тоже поедет вместе со мной в Уфу, что будет для меня большой поддержкой во время непростых испытаний, – поделилась Анастасия Радько.

Сергей Лаверин – уже выпускник строительного колледжа. Получив профессию, молодой человек тут же трудоустроился по специальности. Говорит, опыт, приобретенный во время подготовки к региональному чемпионату WorldSkills Russia, пригождается в работе.

- Никаких переживаний я не испытываю, во время тренировок работал над очень сложными схемами, поэтому чувствую себя уверенно, – отметил Сергей Лаверин. – Какими будут задания на национальном чемпионате, можно только догадываться, но, думаю, полученных в колледже компетенций мне хватит, чтобы выступить достойно.