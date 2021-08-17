133 случая коронавируса зафиксировали в Амурской области

С начала пандемии в регионе провели уже свыше миллиона обследований на ковид. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области 17 августа подтвердили 133 новых факта заражения коронавирусной инфекцией. Данные опубликовали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили в ведомстве, у 109 человек болезнь протекает в виде ОРВИ (это 82% от числа новых пациентов), у 23-х – в виде пневмонии (17%), у одного – в бессимптомной форме.

Всего с апреля прошлого года в Приамурье зарегистрировали 30 067 случаев COVID-19, обследовали 1 159 663 человека. За последние сутки в регионе провели 2 859 исследований на коронавирус.