Прокуратура проверяет психиатрическую больницу Усть-Ивановки после жалоб врачей

В соцсетях сообщалось о нарушении антиковидных мер в учреждении Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратурой Благовещенского района организована проверка по публикациям в социальных сетях о нарушениях антиковидных мер в областной психиатрической больнице, расположенной в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.

Персонал больницы пожаловался на ненадлежащие условия работы.

- По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране труда, о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщается на сайте ведомства.