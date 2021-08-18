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Общество18 августа 2021 4:49

Прокуратура проверяет психиатрическую больницу Усть-Ивановки после жалоб врачей

Персонал недоволен условиями работы
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В соцсетях сообщалось о нарушении антиковидных мер в учреждении

В соцсетях сообщалось о нарушении антиковидных мер в учреждении

Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратурой Благовещенского района организована проверка по публикациям в социальных сетях о нарушениях антиковидных мер в областной психиатрической больнице, расположенной в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.

Персонал больницы пожаловался на ненадлежащие условия работы.

- По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране труда, о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщается на сайте ведомства.