В Свободном мужчина убил свою мать

Дело по существу рассмотрит суд Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Следственным отделом по городу Свободный завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Согласно материалам уголовного дела, днем 30 мая текущего года в квартире одного из домов, расположенных по улице Орджоникидзе в городе Свободный, обвиняемый и его мать распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, и мужчина ударил женщину ножом. От полученных телесных повреждений 53-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.