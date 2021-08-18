Стали известны итоги конкурса по отбору хозяйств для предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и итоги конкурса для предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (создание или развитие хозяйства).

- Грантовые конкурсы в сфере сельского хозяйства поддерживаются Правительством Амурской области и всегда проходят на хорошем уровне. В этом году 14 амурских фермеров получат гранты от областного министерства сельского хозяйства. Данные меры поддержки позволяют нашим аграриям развиваться в различных отраслях сельского хозяйства, от животноводства до растениеводства. Победители получат средства в размере 110,7 млн. рублей, выделенные региональным Правительством, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ко второму этапу конкурсного отбора была допущена 21 заявка: 7 – от фермеров, развивающих семейные фермы, 14 – на реализацию проектов «Агростартап».

По результатам очного собеседования и оценки заявок победителями конкурса по направлению «грант на развитие семейной фермы» признаны шесть участников конкурсного отбора, набравшие по результатам очного собеседования и оценки заявок наибольшее количество баллов.

Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 70% стоимости проекта грантополучателя. Размер гранта, предоставляемого хозяйству, определен конкурсной комиссией с учетом запланированных собственных средств хозяйства и его плана расходов на цели, предусмотренные Правилами (от 6 до 17 млн рублей).

Победителями конкурса по отбору хозяйств для предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - грант «Агростартап» - признаны восемь участников конкурсного отбора, набравшие по результатам очного собеседования и оценки заявок наибольшее количество баллов.

До 30 августа 2021 года включительно продолжается прием документов на участие во втором конкурсном отборе хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных ферм.

Для справки: государственная поддержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям. Региональные власти всячески поддерживают сельхозтоваропроизводителей. Для этого предусмотрены различные субсидии: на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и др. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».