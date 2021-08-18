Амурская область готовится к отопительному сезону

Процент готовности объектов ЖКХ Амурской области к отопительному периоду 2021-2022 годов составляет 74,2 %, в том числе: котельные – 69,4 %, тепловые сети – 76,9 %, водопроводные сети – 72,3 %, жилищный фонд – 78,2 %.

Согласно сводному плану мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду на сегодняшний день в регионе уже произведен ремонт 275 котлов, выполнена замена 69 котлов, 18,45 км тепловых сетей, 11,98 км водопроводных сетей и 0,88 км канализационных сетей.

В рамках программы Модернизации жилищно-коммунального комплекса, разработанной Правительством Амурской области, на сегодняшний день в регионе произведена замена 4,5 км тепловых сетей, 5,9 км водопроводных сетей, установлено 3 модульных котельных, 3 новых станции 2-го подъёма, заменено 22 котла, 7 насосов, 5 дымовых трубы и 5 частотно-регулируемых приводов.

Приемка выполненных работ, в том числе по качеству, осуществляется комиссией с участием представителей заказчика, подрядчика и районной администрации.

По состоянию на 11 августа фактические запасы топлива на складах предприятий ЖКХ составляют:

уголь – при плане 479,2 тыс. тонн, факт 201,6 тыс. тонн или 42%;

мазут – при плане 8,4 тыс. тонн, факт 0,5 тыс. тонн или 6%;

дрова – при плане 3,2 тыс. тонн, факт 2,4 тыс. тонн или 75%.

Согласно топливному балансу ЖКХ области в августе текущего года для организаций, осуществляющих деятельность по теплоснабжению на муниципальном имуществе, осуществляются отгрузки топлива:

уголь – при плане – 170,6 тыс. тонн, факт 58,2 тыс. тонн или 34%;

мазут – при плане – 0,6 тыс. тонн, факт 0,5 тыс. тонн или 76%;

дрова – при плане – 0,2 тыс. тонн, факт 0,1 тыс. тонн или 50%.

- Подготовка к отопительному периоду во всех муниципалитетах должна находиться на личном контроле глав муниципальных образований. Со стороны Правительства области контроль выполняемых работ осуществляет министерство ЖКХ. Контрольные мероприятия дополнительно осуществляются путем предоставления фото-, видеоматериалов, актов выполненных работ, а также выездных проверок минЖКХ. Качество подготовки должно быть на высоком уровне, от этого зависит, как мы проведем предстоящий отопительный сезон", - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.