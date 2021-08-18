В Благовещенске мужчина напал на водителя «Дорожного патруля»

Случай произошел на парковке одного из ТРЦ

В Благовещенске был избит водитель «Дорожного патруля». О произошедшем инциденте рассказал мэр города Олег Имамеев.

Случай произошел на парковке одного из ТРЦ. Известно, что машину «Дорожного патруля» подрезал внедорожник с «крутыми» номерами – в них присутствовали три «семерки».

- Из автомобиля выскочил, как видимо сам он считает, «хозяин жизни» и начал крыть матом водителя патруля. Затем нанес ему несколько ударов по голове. Не исключаю, что новость у кого-то вызовет злорадную улыбку. И жаль, если действительно будет так. Дело не только в этом конкретном случае. Не в первый раз замечаю, что подчас в обществе градус агрессии зашкаливает, – рассказал Олег Гатауллович.

Водитель зафиксировал полученные травмы и написал заявление в полицию. Администрация города планирует добиться того, чтобы виновник понес заслуженное наказание.

Также Олег Имамеев выступил в защиту «Дорожного патруля». По его словам, эта инициатива позволяет снизить количество ДТП, жертв и пострадавших. А штрафы идут на бюджеты других уровней.