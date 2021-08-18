131 человек заболел коронавирусом в Амурской области

Всего обследовано на COVID 1 162 572 человек Фото: архив КП

За сутки 18 августа в Амурской выявлено 131 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 96 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 35 – в виде пневмонии (27%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 30 198 случаев, показатель заболеваемости составляет 3862,40 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 162 572 человек, в том числе за последние сутки – 2 909.