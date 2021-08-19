Под Благовещенском произошло жесткое ДТП: трое погибли на месте

Среди пострадавших есть ребенок Фото: соцсети

На въезде в Благовещенск произошло смертельное ДТП с тремя погибшими. Столкнулись два автомобиля. В результате три человека погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, пострадали. Информация, а также фотографии и видео с места аварии появились в социальных сетях.

- Жесткое ДТП на панораме. X- Trail ехал из города, «Мазда» - в город, по непонятным причинам Мазда выехала на «встречку», произошло лобовое столкновение. В виновном автомобиле ехали трое парней, никому из них выжить не удалось. Предположительно ехали с купания в нетрезвом виде, так как все трое были в трусах, - рассказали очевидцы трагедии.

На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а одна из машин вовсе оказалась перевернута. Также на снимках можно сотрудников полиции и скорой помощи.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали, что авария произошла в 18:15. На Игнатьевском шоссе столкнулись автомобили Mazda Demio и Nissan X-Trail. В результате погибли трое человек, которые ехали в Mazda Demio. Травмы получили водитель и двое пассажиров второго авто. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ОБНОВЛЕНО 19.08.2021 в 12.54

Стало известно, что погибший водитель не имел прав и ранее был 5 раз задержан за нарушение ПДД.

- Водитель автомобиля Мазда управлял транспортным средством, не имея права управления. Данный гражданин в течение последних трех лет пять раз задерживался сотрудниками полиции за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, четырежды привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Во всех случаях ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы (обязательные работы), – сообщили в областной полиции.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Около 18:16 водитель Mazda Demio, молодой человек 1998 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался Nissan X-Trail, которым управлял мужчина 1976 года рождения.

В результате водитель Mazda, двое его пассажиров, 2003 и 2000 г. г. рождения, скончались на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили единственного выжившего пассажира Mazda, молодого человека 2000-го года рождения, водителя Nissan X-Trail и находившихся в его салоне женщину 1977-го года рождения и девушку 2006-го года рождения.