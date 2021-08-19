Семьи, воспитывающие от пяти детей, могут получить автомобиль или сельхозтехнику

В Приамурье при поддержке регионального Правительства введена новая социальная выплата на приобретение автотранспорта многодетными семьями, заключившими социальный контракт. Данная мера поддержки введена постановлением Правительства Амурской области № 448 от 6 июля 2021 года в рамках реализации программы поддержки семей и детей в Амурской области.

- С этого года амурские семьи, воспитывающие пять и более детей, заключившие социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», могут получить от государства социальную выплату на приобретение автомобиля или сельхозтехники. Размер выплаты составляет не более 1 млн. 200 тыс. рублей. Считаю, что это хорошее подспорье для наших многодетных семей, которые ведут личное подсобное хозяйство и занимаются развитием предпринимательства у себя на территориях, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов.

Для получения выплаты семья должна в течение трех месяцев с момента заключения социального контракта подать заявление с необходимым пакетом документов в управление социальной защиты населения по месту жительства (лично, почтовым отправлением, либо посредством сети Интернет с последующим представлением оригиналов документов).

Право на данную выплату имеют семьи:

- проживающие в Амурской области, воспитывающие 5 и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых);

- не имеющие в собственности сельскохозяйственную технику, а также более одного автотранспортного средства.

Социальная выплата предоставляется семье однократно в размере не более 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники. За счет данной меры поддержки семья может приобрести:

- грузовик,

- автокран,

- фургон,

- эвакуатор,

- хлебный фургон,

- автовышку,

- трактор,

- комбайн,

- зерноуборочный комбайн,

- плуг,

- косилку и др.

Срок реализации данной социальной выплаты составляет четыре месяца.