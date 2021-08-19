Семьи, воспитывающие от пяти детей, могут получить автомобиль или сельхозтехнику

В Приамурье при поддержке регионального Правительства введена новая социальная выплата на приобретение автотранспорта многодетными семьями, заключившими социальный контракт. Данная мера поддержки введена постановлением Правительства Амурской области № 448 от 6 июля 2021 года в рамках реализации программы поддержки семей и детей в Амурской области.
- С этого года амурские семьи, воспитывающие пять и более детей, заключившие социальный контракт по направлениям «ведение личного подсобного хозяйства» и «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», могут получить от государства социальную выплату на приобретение автомобиля или сельхозтехники. Размер выплаты составляет не более 1 млн. 200 тыс. рублей. Считаю, что это хорошее подспорье для наших многодетных семей, которые ведут личное подсобное хозяйство и занимаются развитием предпринимательства у себя на территориях, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов.
Для получения выплаты семья должна в течение трех месяцев с момента заключения социального контракта подать заявление с необходимым пакетом документов в управление социальной защиты населения по месту жительства (лично, почтовым отправлением, либо посредством сети Интернет с последующим представлением оригиналов документов).
Право на данную выплату имеют семьи:
- проживающие в Амурской области, воспитывающие 5 и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных (опекаемых);
- не имеющие в собственности сельскохозяйственную технику, а также более одного автотранспортного средства.
Социальная выплата предоставляется семье однократно в размере не более 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники. За счет данной меры поддержки семья может приобрести:
- грузовик,
- автокран,
- фургон,
- эвакуатор,
- хлебный фургон,
- автовышку,
- трактор,
- комбайн,
- зерноуборочный комбайн,
- плуг,
- косилку и др.
Срок реализации данной социальной выплаты составляет четыре месяца.