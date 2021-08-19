Юные амурчане стали призёрами Первых Международных Детских Инклюзивных Творческих Игр

17 августа состоялся финал Первых Международных детских инклюзивных творческих игр в формате онлайн-марафона. Представители творческой делегации от Амурской области в составе семи человек (Киселёва Дарья, Михайленко Олег, Кобылянская Ангелина, Ивчик Егор, Сиваков Никита, Тарасенко Владимир, Четыркина Таисия) показали высокие результаты, заняв три призовых места:

Тарасенко Владимир из Ромненского района стал лучшим в номинации «Художественное слово. Поэзия», заняв I место в возрастной категории 6-9 лет.

Четыркина Таисия из Бурейского района заняла II место в номинации «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство» в возрастной категории 15-27 лет.

Сиваков Никита из Серышевского района - III место в номинации «Аудио-визуальное искусство. Фотография» в возрастной категории 10-14 лет.

В финальный этап Игр вышли 1 149 участников из 59 субъектов Российской Федерации и пять стран мира (Армении, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Италии). Свои лучшие работы и выступления они продемонстрировали в восьми видах искусства и 23 номинациях.

Творческие работы участников оценивало профессиональное жюри в составе 114 ведущих преподавателей, специалистов в сфере культуры и самых известных деятелей культуры нашей страны и зарубежных стран, таких как Германия, Великобритания, Япония, США, Израиль, Венгрия, Армения. Председателями жюри в номинациях стали Диана Гурцкая, Алла Сурикова, Никас Сафронов, Борис Машковцев, Гедиминас Таранда, Ирина Тарасова, Марина Городилова, Алена Миронова-Ходорович, Юрий Никулин и другие. Возглавил жюри Валерий Гергиев - главный дирижёр Мюнхенского филармонического оркестра.

Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке при поддержке регионального отделения Амурской области Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» и молодёжного Правительства Амурской области.