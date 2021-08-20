У жителей Завитинска появилась новая зона отдыха

В центре Завитинска сделали аллеи, установили лавочки и уличное освещение, перголы и качели Фото: Правительство Амурской области

На благоустройство общественной территории в Завитинске потратили более пяти миллионов рублей. В ходе преобразований у местных жителей появилась новая зона отдыха.

В центре Завитинска сделали аллеи, установили лавочки и уличное освещение, перголы и качели.

В прошлом году благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в Завитинске создали автогородок. В центре города рабочие уложили асфальт, нанесли дорожную разметку и установили знаки. Здесь местные жители могут кататься на 10 веломобилях и одновременно изучать правила дорожного движения. На строительство автогородка потратили около шести миллионов рублей, выделенных из федерального и местного бюджетов.

В 2019 году почти такую же сумму потратили власти Завитинска на благоустройство территории в городском парке. В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» здесь появилась современная спортивная площадка.

В этом году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуют 61 проект. Стоимость всех работ - 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект «Жильё и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.

Также в текущем году реализуют два проекта-победителя Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

В прошлом году в Амурской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 45 дворовых и 10 общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и поселке городского типа Прогресс на сумму более 243 миллионов рублей.

В 2019 году в ходе нацпроекта "Жильё и городская среда" в области благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» было выделено 276 миллионов рублей.