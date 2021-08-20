Больше 3,8 тысяч первоклассников получат «губернаторские портфели» до начала учебного года

Ранцы соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, в том числе техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначающейся для детей и подростков» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акция «Губернаторский портфель» в Приамурье проходит ежегодно при поддержке Правительства Амурской области. В этом году акция проводится в области уже в 19-ый раз. Акция «Губернаторский портфель» направлена на помощь тем родителям первоклассников, которым трудно собрать своих детей в школу самостоятельно.

- Ранцы для первоклассников со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества уже начали разъезжаться по территориям и попадать к будущим первоклассникам. Новые школьные портфели очень легкие, удобные, имеют правильную эргономичную форму, а также красочные и красивые, чтобы у детей остались самые яркие впечатления от первой школьной линейки. Первоклассники получат свои ранцы до начала учебного года, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранцы поступили в областной центр и уже начали распределяться по муниципальным районам.

- До 23 августа планируем раздать наполненные рюкзаки во все районы области, где территориальные управления соцзащиты, комплексные центры и школы вручат их своим обладателям. Всего 21 район. Уже направили больше половины рюкзаков в территории. Сегодня портфели отправим в Константиновский район, город Благовещенск, - рассказала директор КЦСОН «Доброта» Оксана Подкорытова.

Ранцы, которые получат в этом году дети, соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ, в том числе техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначающейся для детей и подростков». Благодаря формоустойчивой, рельефной спинке и облегченному каркасу ранец не деформируется при нагрузке и распределяет вес по всей площади ранца, что делает ношение его максимально удобным. Кроме этого, ортопедический портфель оснащен вентилируемыми мягкими лямками для снижения нагрузки с плеч ребенка, имеет светоотражающие элементы для обеспечения безопасности в темное время суток.

- Постарались, чтобы все портфели были разнообразные – для мальчиков и для девочек свои модели: все очень красочные, яркие, с брелоком в виде мягкой игрушки и наручными часами в качестве сувениров. Мы думаем, что ранцы обязательно понравятся нашим первоклассникам, и каждый ребёнок, получивший такой подарок, будет доволен, - комментирует министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

В этом году «Губернаторский портфель» получат более 3,8 тысяч первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей Амурской области. Средства на приобретение рюкзаков с канцелярией выделены из областного бюджета.