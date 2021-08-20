В Амурской области из-за непогоды снова возможен подъем рек

На реках наблюдается спад уровня воды на 3-20 см Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье продолжается борьба со второй волной наводнения. За последние сутки от воды освободились 28 домов и 143 приусадебных участка.

В правительстве региона сообщают, что подтопленными остаются 172 дома: 89 – во Владимировке, по три – в Волково, Иннокентьевке и Новопетровке, 23 – в Усть-Ивановке, 32 – в Касаткино, 18 – в Зазейском, один – в Белогорье.

Подтоплено 1246 приусадебных участков:

Благовещенский район: в с. Владимировка – 544, с. Прядчино – 14, с. Новопетровка – 3, с. Волково – 4, с. Усть-Ивановка – 166;

ГО Белогорск – 67;

Завитинский район: г. Завитинск – 4; в Зейском районе: с. Овсянка – 7;

Серышевский район: с. Томское – 240;

Ивановский район: с. Черемхово – 11, с. Богородское – 4; в Архаринском районе: с. Касаткино – 70, с. Северное – 1, с Иннокентьевка – 5, с. Новопокровка – 10;

Благовещенск: п. Зазейский – 26, п. Белогорье – 54;

Константиновский район; с. Константиновка – 2;

Мазановский район; с. Угловое – 2;

Белогорский МО: с. Междугранка – 5, с. Светиловка – 5; г. Свободный – 2.

Без автомобильного сообщения остается 10 населенных пунктов:

Зейский район: с. Александровка;

Ромненский МО: с. Смоляное, с. Придорожное; Серышевский район: с. Сретенка;

Михайловский район: с. Высокое;

Архаринский район: с. Касаткино, с. Сагибово, с. Журавлевка, с. Новопокровка, с. Свободное.

На реках наблюдается спад уровня воды на 3-20 см. Незначительный подъем на 2-6 см зафиксирован на реках Гилюй, Тында, Большой Невер, в верхнем течении Зеи. На реках Нюкжа, Белая подъем составил около 20 см.

Уровни воды на Амуре и Зее выше декадной нормы августа на 1,3-5 м.

В ближайшие двое суток на участке верхнего Амура (с. Игнашино – с. Джалинда) ожидается колебание уровней воды на 5-15 см. Ниже по течению Амура, а также на Зее (с. Мазаново – устье) и Селемдже (с. Норск) продолжится спад уровней воды в среднем на 0,1-0,2 м, местами на 0,2-0,5 м.

Также с 20 по 23 августа на территории Приамурья сохранится неустойчивая погода с дождями, в результате чего возможен резкий подъем уровня воды в реках.