В Амурской области выявили 135 новых случаев коронавируса

Всего обследовано на COVID 1 168 727 человек Фото: Татьяна РЯБОВА

По данным амурского управления Роспотребнадзора, за сутки 20 августа в регионе выявлено 135 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

У 79 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58%), у 55 – в виде пневмонии (41%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 30 467 случаев, показатель заболеваемости составляет 3896,80 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 168 727 человек, в том числе за последние сутки – 3 138.

Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.