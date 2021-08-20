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Общество20 августа 2021 11:13

Амурчанку укусил бешеный енот

Женщина отказалась от госпитализации
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Специалисты подтвердили бешенство у животного

Специалисты подтвердили бешенство у животного

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Очередной случай бешенства выявлен в Белогорском районе Амурской области. Жительницу села Круглое укусил больной енот.

В администрации Белогорского округа сообщили, что енот забрался в двор женщины, под крыльцо дома, и выглядел больным.

- Я хотела его выгнать из-под крыльца, он меня укусил за руку. Укус небольшой был, - рассказала Елена Вячеславовна. – Оказалось, это енот, до этого никогда их не видела в нашем селе.

Позже на вызов приехали специалисты и забрали животное. Они провели необходимые исследования и подтвердили у него бешенство. Сама пострадавшая от госпитализации отказалась.