Амурские следователи предположительно нашли вещи пропавших вахтовиков

Поисковые мероприятия пока не принесли положительных результатов Фото:@amursledcom

Следователи Амурской области вместе с сотрудниками ЭСК «Энергомост» продолжают поиски четверых мужчин, пропавших без вести 18 июня 2021 года при переправе через ручей Хайн-Хан неподалеку от села Олёкма в Тындинском районе.

С 16 по 19 августа шли активные поиски с привлечением моторной лодки и квадрокоптера, кроме того 16 сотрудников «Энергомоста», следователей-криминалистов территориального следственного отдела и аппарата управления СК России по Амурской области пешим способом обследована местность:

- правый и левый берега р. Хани протяженностью 8 км от железнодорожного моста через реку, включая полуостров береговой линии, осмотрены все завалы на этом участке,

- 15 км береговой линии р. Олёкма по правому и левому берегу,

- обследованы зимовья, расположенные на р. Хани и Олёкма.

Как сообщает амурское следственное управление, поисковые мероприятия пока не принесли положительных результатов. Работа продолжается. Однако во время поисков нашли вещи и предметы одежды, которые могут принадлежать пропавшим. Чтобы выяснить это наверняка, будет проведён тщательный осмотр предметов и сделаны все необходимые судебные экспертизы.

Расследование по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия.