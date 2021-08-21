В Приамурье за сутки 132 человека заболели COVID-19

За все время пандемии в Приамурье зарегистрировано 30 599 Фото:@minzdravamur

За последние сутки в Амурской области выявили еще 132 случая коронавирусной инфекции. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 21 августа смертей от ковида не зарегистрировано.

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано 30 599 случаев заболевания COVID-19. Уже выздоровели 26 015 человек, 65 из них за последние сутки. Летальным исходом закончилось 375 случаев.

По всей России продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, за сутки в стране выявили 21 000 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 832 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 004 052.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 августа остаются 1 241 654 человека.