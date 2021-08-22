134 новых случая заражения COVID-19 выявили в Амурской области

Фото: pexels.com

В Приамурье сегодня, 22 августа, зафиксировали 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном сайте мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф.

По официальной информации, за последние сутки 58 человек выздоровели. К сожалению, от ковида скончались ещё три пациента.

Таким образом, общее количество заразившихся амурчан с начала пандемии выросло до 30 733. Из них 26 073 выздоровели, 378 умерли.

По всей России за 22 августа выявлено 20 564 новых случая заболевания коронавирусом. 15 414 человек выздоровели, 762 умерли.

Общие показатели с начала пандемии – 6 747 087 заразившихся, 6 019 466 выздоровели, 176 044 умерли.