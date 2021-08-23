Обманутые амурские дольщики получат 55 квартир

Сейчас в реестр минстроя Приамурья включены 62 «обманутых дольщика», Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вопросы ускорения темпов строительства жилья для дольщиков обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.

Как рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, в столице Приамурья продолжается строительство многоквартирного дома (литер 1) в рамках реализации масштабного инвестпроекта ЖК «Современник». По планам, граждане, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков и выбрали предоставление жилого помещения в качестве меры поддержки, получат квартиры в доме, расположенном в районе пересечения улиц Воронкова и Василенко.

Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется в рамках Закона Амурской области № 204-03, который был принят совместно с Прокуратурой региона с целью восстановления прав «обманутых дольщиков». Данный закон предполагает строительство жилых домов, в которых не менее 10% от введенной в эксплуатацию жилой площади будут безвозмездно переданы в собственность «обманутым дольщикам».

- В мае 2020 года заключено трехстороннее соглашение между инвестором, минстроем Амурской области и администрацией Благовещенского района. Участок без торгов был выделен Правительством региона под строительство в рамках реализации проекта. Сейчас минстрою области нужно оказывать всестороннюю поддержку подрядчику для скорейшего возведения объекта. Вопрос предоставления жилья дольщикам стоит на контроле Правительства области, - сказал Василий Орлов.

Уже проводится укладка бетонных блоков подвального помещения, работы выполнены на 6%. По планам, в дальнейшем будет увеличен штат работников и привлечено порядка 30 человек.

- Согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, решить проблему обманутых дольщиков необходимо до 2023 года. Совместно с подрядной организацией мы прилагаем все усилия для выполнения данного поручения. Согласно дорожной карты, в течение четвертого квартала, готовность ЖК Современник составит 20%, - сказал Николай Сибиряков.

В настоящее время, исходя из планировки и квадратуры помещений, определяется число квартир в Литере 1.

Помимо этого, в планах и строительство второго многоквартирного дома (Литер 2-8) на данной территории в рамках соглашения, часть квартир в нем также будете передана обманутым дольщикам.

Сейчас в реестр минстроя Приамурья включены 62 «обманутых дольщика», с учетом того, что некоторые договоры долевого участия заключены на несколько человек, инвестор обязуется предоставить им безвозмездно 55 квартир. Квартиры, предоставляемые «обманутым дольщикам», будут площадью не менее той, которая указана в их договорах долевого участия.