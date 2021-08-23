В Благовещенске ищут водителя, сбившего во дворе велосипедиста

В результате происшествия велосипедист был травмирован

В столице Приамурья в розыск объявлен водитель, сбивший во дворе велосипедиста. ДТП произошло 17 августа в 14.30 в районе дома №58 по улице Амурская.

- При выезде с дворовой территории неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно седан светлого цвета), совершил наезд на мужчину-велосипедиста 1975 г.р., пересекающего выезд со двора по линии тротуара, - говорят в городском ГИБДД.

В результате происшествия велосипедист был травмирован, а водитель скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.