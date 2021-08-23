В Амурской области на 3,5 суток ограничат проезд через железнодорожный переезд

Проводимые ремонтные работы направлены на повышение уровня безопасности на железнодорожном переезде при движении поездов и автомобильного транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 27 августа, на железнодорожном переезде 8039 км пк6 автомобильной дороги Домикан - Каменка проезд для движения автотранспорта будет ограничен на трое с половиной суток.

В ночь с 27 на 28 августа с 24:00 до 31 августа 2021 г. 12:00 часов (время местное) будет проводиться ремонт пути железнодорожного переезда.

Транспорт будет перенаправляться на объезд через переезд на 8051 км пк3 станция Домикан.

Также 28 августа железнодорожный переезд на станции Бурея Забайкальской железной дороги будет временно закрыт для движения автотранспорта.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Бурея Забжд на 8034 км пк1, при пересечении с автодорогой Гомелевка – Куликовка будет закрыто 28 августа 2021 года с 0:00 до 31 августа 2021 года 12:00 (время местное) в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути.

Движение автомобильного транспорта на период ограничения будет осуществляться по маршрутам: через переезд (8030 км пк10) автодороги Райчихинск – Новобурейск, а также под железнодорожным мостом на 8028 км пк7.

Также планируется 3 сентября временно ограничить движение автомобильного транспорта на железнодорожном переезде 8051 км пк3 автодороги подъезд к с. Новодомикан. В течение трёх с половиной суток будет проводиться комплекс работ по капитальному ремонту пути.

В ночь с 3 на 4 сентября с 24:00 до 7 сентября 2021 г. 12:00 местного времени объезд автотранспорта будет осуществляться с восточной стороны через железнодорожный переезд 8056 км кп7 (Черниговский) перегон Домикан – Архара, с западной стороны через переезд 8039 пк6 автодороги Домикан – Каменка.

Специалисты железной дороги просят водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, используя альтернативные маршруты.

Проводимые ремонтные работы направлены на повышение уровня безопасности на железнодорожном переезде при движении поездов и автомобильного транспорта.