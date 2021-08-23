Два села в Амурской области отрезало от внешнего мира из-за дождей

Ситуацию с подтоплением улиц в Заречном может решить только очистка бывшего русла реки от кустарников и редколесья Фото: Правительство Амурской области

Часть села Заречное и село Озеряне в Белогорском городском округе отрезало от транспортного сообщения. Причиной стали сильные дожди.

- В результате обильных осадков под водой вновь оказались улицы Центральная и Армянская в селе Заречном. На первой образовалась промоина шириной 40 см, измерить глубину нет возможности, вода по участку идет потоком. Армянскую вновь подтопило дождевым паводком, пришедшим с полей со стороны ул. Гагарина. Ширина промоины 10 метров, глубина 1 метр. Проезд к домам возможен по объездному пути. Нет проезда на вторую половину села Заречного и к селу Озеряне. Вновь подтопило приусадебный участок в Заречном по адресу: ул. Гагарина, 11, вода в дом не зашла, – рассказали в администрации городского округа.

Отмечается, что территорию Заречного топит не в первый раз. местные страдают от перемытой дороги с середины мая. Её несколько раз восстанавливали с помощью песка и песчано-грунтовой смеси, но следующий ливень вновь размывал отремонтированные участки.

- Ситуацию с подтоплением улиц в селе Заречном может решить только очистка бывшего русла реки от кустарников и редколесья, устройство защитных водоотводных и перехватывающих каналов, кюветов, дорожной одежды, переустройство и реконструкция водопропускных сооружений и другие работы, – рассказали в администрации.